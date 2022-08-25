В Ассоциации туризма прогнозируют запуск новых круизов в Турцию

26 августа 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

У россиян пользуются большим спросом круизы из Сочи до Турции, считает Михаил Мальцев Фото: Александр Елизаров © URA.RU Повышенный спрос среди россиян к морским круизам из Сочи по турецким городам говорит о возможности открытия новых направлений. Об этом в беседе с URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. «Сейчас стартовал и довольно экономически успешно маршрут из Сочи по турецким городам. Это глубина продаж и интерес к направлению вселяет надежду, что в скором времени удастся запустить второе и третье круизное направление. А если в лучшую сторону изменится политическая ситуация, то вполне возможно, что среди портов захода будет и Варна, и Бургас в Болгарии, и, может быть, какой-либо из румынских. Тогда уже это будет полностью средиземноморский полноценный круиз», — подчеркнул Михаил Мальцев. По словам президента «Уральской ассоциации туризма», после спада ограничений из-за COVID-19 круизы стали пользоваться большим спросом в России. «Из-за коронавируса у нас круизная отрасль фактически остановилась, но после спада ограничений, уже год, мы видим колоссальный всплеск интересов. Ряд международных компаний продолжает работу с Россией и находится в выигрыше. Огромный интерес сейчас идет к акватории Средиземного моря, Персидского залива, Юго-восточной Азии. Что касается наших речных круизов, то на них всегда был огромный спрос, и сейчас, возможно, будет продлена навигация, так как прогнозируется довольно теплый бархатный сезон», — добавил Мальцев. В беседе с URA.RU руководитель компании «РТ-Плюс» Галина Терещенко отметила, что туры по морским и речным направлениям желательно бронировать заранее. «Особенность круизов — бронировать их нужно как минимум за полгода, иначе уже не достанется нужной каюты. У нас уже есть забронированные круизы на май 2023 года. И навигация вся есть, и все цены определены. В сезон остается мало кают, спрос высокий. Сейчас пользуются популярностью круизы выходного дня, например, с пятницы по воскресенье, из Перми до Чайковского, и обратно. Цены их варьируются от 12 до 20 000 рублей. Полноценные речные круизы, например, из Санкт-Петербурга, идут от 40 000 на человека. Из Сочи по Средиземноморью, Турецкому побережью, разные по срокам, дальности стоят от 80 000 рублей», — перечислила она. Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили о запуске с 25 августа осеннего этапа продаж туров по программе туристического кэшбека. Продлится он до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кэшбеком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышенный спрос среди россиян к морским круизам из Сочи по турецким городам говорит о возможности открытия новых направлений. Об этом в беседе с URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. «Сейчас стартовал и довольно экономически успешно маршрут из Сочи по турецким городам. Это глубина продаж и интерес к направлению вселяет надежду, что в скором времени удастся запустить второе и третье круизное направление. А если в лучшую сторону изменится политическая ситуация, то вполне возможно, что среди портов захода будет и Варна, и Бургас в Болгарии, и, может быть, какой-либо из румынских. Тогда уже это будет полностью средиземноморский полноценный круиз», — подчеркнул Михаил Мальцев. По словам президента «Уральской ассоциации туризма», после спада ограничений из-за COVID-19 круизы стали пользоваться большим спросом в России. «Из-за коронавируса у нас круизная отрасль фактически остановилась, но после спада ограничений, уже год, мы видим колоссальный всплеск интересов. Ряд международных компаний продолжает работу с Россией и находится в выигрыше. Огромный интерес сейчас идет к акватории Средиземного моря, Персидского залива, Юго-восточной Азии. Что касается наших речных круизов, то на них всегда был огромный спрос, и сейчас, возможно, будет продлена навигация, так как прогнозируется довольно теплый бархатный сезон», — добавил Мальцев. В беседе с URA.RU руководитель компании «РТ-Плюс» Галина Терещенко отметила, что туры по морским и речным направлениям желательно бронировать заранее. «Особенность круизов — бронировать их нужно как минимум за полгода, иначе уже не достанется нужной каюты. У нас уже есть забронированные круизы на май 2023 года. И навигация вся есть, и все цены определены. В сезон остается мало кают, спрос высокий. Сейчас пользуются популярностью круизы выходного дня, например, с пятницы по воскресенье, из Перми до Чайковского, и обратно. Цены их варьируются от 12 до 20 000 рублей. Полноценные речные круизы, например, из Санкт-Петербурга, идут от 40 000 на человека. Из Сочи по Средиземноморью, Турецкому побережью, разные по срокам, дальности стоят от 80 000 рублей», — перечислила она. Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили о запуске с 25 августа осеннего этапа продаж туров по программе туристического кэшбека. Продлится он до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кэшбеком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.