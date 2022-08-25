ВС РФ уничтожили резервистов, Украину хотят признать террористом. Главное к вечеру 25 августа

25 августа 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ уничтожила более 200 резервистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил признать Украину террористическим государством. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 25 августа. Рoccийские войска прямым попаданием ракеты «Иcкандер» по вoинскому эшелону в Днeпропетровской oбласти уничтожили бoлее 200 рeзервистов ВСУ. Они следoвали в Донбасс;

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов передал в правительство РФ законопроект о признании Украины страной террористом. «Специальная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями», — заявил Миронов.

Россия готова отреагировать на призыв о переговорах, если Украина согласится их вести. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий;

Херсонская и Запорожская области временно остались без света из-за обстрелов ВСУ. На Запорожской АЭС отказали два энергоблока;

Иностранные наемники начали бежать из Украины из-за преступных приказов командования, сообщает Пятый канал. Командиры требуют от наемников грабить магазины и мародерствовать. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

Армия РФ уничтожила более 200 резервистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил признать Украину террористическим государством. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 25 августа. Иностранные наемники начали бежать из Украины из-за преступных приказов командования, сообщает Пятый канал. Командиры требуют от наемников грабить магазины и мародерствовать. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.