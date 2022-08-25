Куйвашев раскрыл, чему посвятят 2023 год в Свердловской области

Евгений Куйвашев напомнил о подвиге легендарных уральских танкистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Грядущий 2023 год в Свердловской области может быть объявлен годом Уральского добровольческого танкового корпуса, которому весной исполнится 80 лет. С таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев в своей предвыборной программе, копия которой есть в распоряжении URA.RU.

«В следующем году нам необходимо на высоком уровне отметить восьмидесятую годовщину формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Предлагаю посвятить 2023 год подвигу уральцев-танкистов», — пишет Куйвашев в своей программе.

Предвыборная программа губернатора была утверждена на конференции «Единой России» вечером 25 августа. Это последняя большая встреча партийцев перед голосованием 11 сентября. Вместе с Куйвашевым за пост главы региона борются еще четыре политика. Это вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).

Уральский добровольческий корпус был образован в марте 1943 года. Он стал единственным в мире формированием, полностью созданным на добровольные пожертвования трудящихся трех регионов — Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. Корпус был оснащен оружием и техникой, изготовленными на Урале.