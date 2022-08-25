Активисты просят проверить Ройзмана на госизмену

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Силовики возле дома Евгения Ройзмана. Екатеринбург , ройзман евгений, задержание
Евгения Ройзмана задержали по подозрению в дискредитации армии РФ Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Общественники из организации «Зов народа» написали письмо главе свердловского управления Следственного комитета, в котором указали на «недостаточную позицию обвинения» по делу Евгения Ройзмана, а также попросили проверить экс-мэра на нарушение статьи 275 УК РФ о государственной измене. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU.

«На наш взгляд позиция обвинения недостаточная. Так как со стороны Ройзмана уже долгое время ведется подрывная деятельность в отношении РФ», — говорится в обращении. Далее общественники приводят несколько доказательств виновности Ройзмана, в частности, его цитаты в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. В конце письма авторы просят проверить экс-мэра Екатеринбурга еще и на нарушение статьи 275 УК РФ о государственной измене.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…» Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. Сегодня ему избрали меру пресечения — суд оставил Ройзмана на свободе, запретив лишь «определенные действия».

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Общественники из организации «Зов народа» написали письмо главе свердловского управления Следственного комитета, в котором указали на «недостаточную позицию обвинения» по делу Евгения Ройзмана, а также попросили проверить экс-мэра на нарушение статьи 275 УК РФ о государственной измене. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU. «На наш взгляд позиция обвинения недостаточная. Так как со стороны Ройзмана уже долгое время ведется подрывная деятельность в отношении РФ», — говорится в обращении. Далее общественники приводят несколько доказательств виновности Ройзмана, в частности, его цитаты в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. В конце письма авторы просят проверить экс-мэра Екатеринбурга еще и на нарушение статьи 275 УК РФ о государственной измене. Евгения Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…» Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. Сегодня ему избрали меру пресечения — суд оставил Ройзмана на свободе, запретив лишь «определенные действия».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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