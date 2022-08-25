Евгений Ройзман со вчерашнего дня находился под стражей Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

В telegram-канале бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана появился пост о том, что он наконец дома. К посту прикреплена фотография, на котором экс-глава города обнимает кота.

«Евгений дома. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Все обязательно будет хорошо», — написано в telegram-канале Ройзмана. 24 августа его задержали по подозрению в дискредитации вооруженных войск РФ. Сегодня суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.

После того, как Ройзман вышел на свободу, то признался, что готовился к этапированию в Москву. Максимальное наказание, которое грозит экс-мэру Екатеринбурга — до трех лет лишения свободы.