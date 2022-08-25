В telegram-канале бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана появился пост о том, что он наконец дома. К посту прикреплена фотография, на котором экс-глава города обнимает кота.
«Евгений дома. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Все обязательно будет хорошо», — написано в telegram-канале Ройзмана. 24 августа его задержали по подозрению в дискредитации вооруженных войск РФ. Сегодня суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.
После того, как Ройзман вышел на свободу, то признался, что готовился к этапированию в Москву. Максимальное наказание, которое грозит экс-мэру Екатеринбурга — до трех лет лишения свободы.
Фото из официального telegram-канала Евгения Ройзмана
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В telegram-канале бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана появился пост о том, что он наконец дома. К посту прикреплена фотография, на котором экс-глава города обнимает кота. «Евгений дома. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Все обязательно будет хорошо», — написано в telegram-канале Ройзмана. 24 августа его задержали по подозрению в дискредитации вооруженных войск РФ. Сегодня суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу. После того, как Ройзман вышел на свободу, то признался, что готовился к этапированию в Москву. Максимальное наказание, которое грозит экс-мэру Екатеринбурга — до трех лет лишения свободы.