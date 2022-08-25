Евгений Ройзман был под стражей с утра 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный накануне, вышел из отдела полиции №7, куда его доставили после заседания Верх-Исетского райсуда. В разговоре с журналистами он дал понять, что, по его мнению, разбирательство будет долгим, передает корреспондент URA.RU.

«У меня нет особых впечатлений [от решения суда], я изначально понимал, что может быть, а что — нет. Я готовился к этапированию в Москву, настраивался. Но, вы же понимаете история лежит не в юридической плоскости, — сказал Ройзман. — [Мера пресечения, о которой просили силовики] очень сильно снижена. Насколько я понял, [следователи] были раздосадованы».

Как писало URA.RU, Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…» Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии.

МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования. До 29 сентября Ройзман не смог бы покидать квартиру в период с 0:00 до 23:59 (за исключением явки в следственный орган и суд), посещать публичные места и мероприятия, общаться с кем-либо, кроме адвоката, близких родственников и силовиков, а также пользоваться интернетом. Однако суд ограничил его лишь в общении со свидетелями по делу (персоналии пока не определены), пользовании соцсетями и посещении массовых мероприятий и публичных мест.

«У нас есть несколько вопросов, на которые пока никто не может ответить. Что является массовым мероприятием? Что является публичным местом? Но самое главное — есть свобода передвижения и свобода общения. Уголовка остается, статья до трех лет. Все только начинается», — резюмировал Ройзман.