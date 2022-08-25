FA: в Европе появился неожиданный сторонник спецоперации РФ

Папа Римский Франциск уверен, что США и НАТО ведут войну чужими руками Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Европе появился неожиданный сторонник спецоперации РФ — папа римский Франциск. Он придерживается мнения об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

По авторов материала — советника экс-президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл и профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент, Папа Римский уверен в том, что НАТО спровоцировала прокси-войну на Украине. То есть — войну чужими руками на Украине.

«На международном уровне убеждения <…> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в публикации журнала. Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что в мире началась третья мировая война. Также сообщалось, что вопрос встречи между Франциском и Кремлем — прорабатывается. Кроме того, он [папа Римский] назвал погибшую Дарью Дугину «невинной жертвой», за что МИД Украины отчитал представителя папы Римского.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.