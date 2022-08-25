В Европе появился неожиданный сторонник спецоперации РФ — папа римский Франциск. Он придерживается мнения об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.
По авторов материала — советника экс-президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл и профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент, Папа Римский уверен в том, что НАТО спровоцировала прокси-войну на Украине. То есть — войну чужими руками на Украине.
«На международном уровне убеждения <…> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в публикации журнала. Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации.
Ранее папа Римский Франциск заявил, что в мире началась третья мировая война. Также сообщалось, что вопрос встречи между Франциском и Кремлем — прорабатывается. Кроме того, он [папа Римский] назвал погибшую Дарью Дугину «невинной жертвой», за что МИД Украины отчитал представителя папы Римского.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.
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В Европе появился неожиданный сторонник спецоперации РФ — папа римский Франциск. Он придерживается мнения об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. По авторов материала — советника экс-президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл и профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент, Папа Римский уверен в том, что НАТО спровоцировала прокси-войну на Украине. То есть — войну чужими руками на Украине. «На международном уровне убеждения <…> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в публикации журнала. Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Ранее папа Римский Франциск заявил, что в мире началась третья мировая война. Также сообщалось, что вопрос встречи между Франциском и Кремлем — прорабатывается. Кроме того, он [папа Римский] назвал погибшую Дарью Дугину «невинной жертвой», за что МИД Украины отчитал представителя папы Римского. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.