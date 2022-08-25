Военный эксперт Коротченко нашел след НАТО в деле Ройзмана

Полковник запаса Игорь Коротченко считает, что центр киберопераций НАТО начал кампанию в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

НАТО запустила масштабную кампанию с фейковых аккаунтов в социальных сетях в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации армии РФ.Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко у себя в telegram-канале.

«Источники сообщают: центры киберопераций НАТО в Таллине и Риге начали масштабную кампанию с фейковых аккаунтов в соцсетях с требованием „от имени широких кругов общественности“ прекратить преследование и выпустить на свободу Евгения Ройзмана», — заявил Коротченко. Также он остался недоволен решением суда, который оставил экс-мэра на свободе на время расследования по его дела, и заявил, что Ройзман должен сидеть в тюрьме.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ…» Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. По решению суда, на время следствия Ройзман останется на свободе. Ему запретили лишь «определенные действия».