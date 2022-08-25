25 августа 2022

ВСУ обстреляли город в ЛНР 10 ракетами HIMARS

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Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., система залпового огня град
ВСУ обстреляли Стаханов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской области. Они выпустили по нему десять ракет из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел <…> по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении telegram-канала представительства. Также уточняется, что было выпущено десять ракет.

Ранее вооруженные силы РФ уничтожили ракетами «калибр» склад с ракетами HIMARS под Одессой. В свою очередь, в Пентагоне отказались поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS.

Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса. С начала конфликта, США активно поставляет Киеву ракеты HIMARS.

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской области. Они выпустили по нему десять ракет из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел <…> по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении telegram-канала представительства. Также уточняется, что было выпущено десять ракет. Ранее вооруженные силы РФ уничтожили ракетами «калибр» склад с ракетами HIMARS под Одессой. В свою очередь, в Пентагоне отказались поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS. Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса. С начала конфликта, США активно поставляет Киеву ракеты HIMARS.
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