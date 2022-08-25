ВСУ обстреляли город в ЛНР 10 ракетами HIMARS

26 августа 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Стаханов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской области. Они выпустили по нему десять ракет из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел <…> по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении telegram-канала представительства. Также уточняется, что было выпущено десять ракет. Ранее вооруженные силы РФ уничтожили ракетами «калибр» склад с ракетами HIMARS под Одессой. В свою очередь, в Пентагоне отказались поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS. Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса. С начала конфликта, США активно поставляет Киеву ракеты HIMARS.

Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской области. Они выпустили по нему десять ракет из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел <…> по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении telegram-канала представительства. Также уточняется, что было выпущено десять ракет. Ранее вооруженные силы РФ уничтожили ракетами «калибр» склад с ракетами HIMARS под Одессой. В свою очередь, в Пентагоне отказались поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS. Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса. С начала конфликта, США активно поставляет Киеву ракеты HIMARS.