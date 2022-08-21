ВС РФ уничтожили склад с ракетами HIMARS под Одессой

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
ВС РФ уничтожили склад с зенитными ракетами под Одессой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили ракетами «калибр» склад с ракетами HIMARS и зенитным комплексом под Одессой. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале.

«Ракетами „Калибр“ в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с американскими ракетами HIMARS и западным зенитным комплексом», — рассказали в ведомстве в ходе брифинга. Также в Министерстве уточнили, что в районе населенного пункта Князевка в Херсонской области на боевых позициях силами ВС РФ были уничтожены две американские гаубицы м777. Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более ста тонн топлива для украинской военной техники.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе спецоперации на Украине вооруженными силами России три раза использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для нанесения ударов по особо важным целям. Россия проводит на территории Украины специальную операцию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции ВСУ нередко используют западное вооружение.

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Вооруженные силы РФ уничтожили ракетами «калибр» склад с ракетами HIMARS и зенитным комплексом под Одессой. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. «Ракетами „Калибр“ в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с американскими ракетами HIMARS и западным зенитным комплексом», — рассказали в ведомстве в ходе брифинга. Также в Министерстве уточнили, что в районе населенного пункта Князевка в Херсонской области на боевых позициях силами ВС РФ были уничтожены две американские гаубицы м777. Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более ста тонн топлива для украинской военной техники. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе спецоперации на Украине вооруженными силами России три раза использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для нанесения ударов по особо важным целям. Россия проводит на территории Украины специальную операцию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции ВСУ нередко используют западное вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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