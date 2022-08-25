Соловьева возмутило, что суд отпустил Ройзмана домой

Суд по мере пресечения для Евгения Ройзмана состоялся накануне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд должен был принять более жесткое решение в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, в назначенной Ройзману мере пресечения нет логики.

«Очень мягкая мера. Решения суда должны быть прозрачны и понятны. Но когда мы видим за такого же рода обвинения совсем другие решения судов, это удивляет. Если мы на гуманистической стороне правосудия, то давайте для всех. Чтобы не было такого, что одних закрывают под домашний арест или вообще убирают в СИЗО, а других гладят по головке. Логика должна быть», — заявил Соловьев.

Также он прошелся по артистам, поддержавшим Ройзмана перед судом — Юрию Шевчуку (ДДТ), Андрею Макаревичу («Машина времени»), Борису Гребенщикову («Аквариум»), — медиаменеджеру Дмитрию Муратову (лауреат Нобелевской премии, «Новая газета») и писателю Борису Акунину. «Вот эти люди для нашей судебной системы сейчас являются уважаемыми? Я что-то не понимаю, что у нас в стране происходит. При том, что при обыске у этого гражданина много чего нашли. <…> Визитки бывшего украинского особиста. <…> Человек нес такое, но ему выбирают меру пресечения такую мягкую-мягкую», — возмутился Соловьев.

Как писало URA.RU, Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…» Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии.

МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования. По набору ограничений это походило бы на домашний арест. Но в итоге Ройзману лишь запретили общаться со свидетелями по делу (персоналии пока не определены), пользоваться соцсетями и посещать массовые мероприятия и публичные места.