25 августа 2022

В Херсоне предрекли результаты референдума о присоединении к РФ

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Жители Херсонской области «достойно представят свое мнение» на референдуме, заявил Кирилл Стремоусов Фото:
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Жители Херсонской области покажут «хороший результат» на референдуме о вхождении региона в состав России. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область достойно представит свое мнение на референдуме. Около 80% жителей региона пойдут голосовать», — заявил Кирилл Стремоусов.

Также он допустил, что результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках вероятно будут лучше, так как их жители ожидают его проведения уже восемь лет. «Но тем не менее мы тоже дадим хороший результат», — резюмировал замглавы ВГА Херсонской области.

Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украину.

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Жители Херсонской области покажут «хороший результат» на референдуме о вхождении региона в состав России. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Херсонская область достойно представит свое мнение на референдуме. Около 80% жителей региона пойдут голосовать», — заявил Кирилл Стремоусов. Также он допустил, что результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках вероятно будут лучше, так как их жители ожидают его проведения уже восемь лет. «Но тем не менее мы тоже дадим хороший результат», — резюмировал замглавы ВГА Херсонской области. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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