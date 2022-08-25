В Херсоне предрекли результаты референдума о присоединении к РФ

26 августа 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Жители Херсонской области «достойно представят свое мнение» на референдуме, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Херсонской области покажут «хороший результат» на референдуме о вхождении региона в состав России. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Херсонская область достойно представит свое мнение на референдуме. Около 80% жителей региона пойдут голосовать», — заявил Кирилл Стремоусов. Также он допустил, что результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках вероятно будут лучше, так как их жители ожидают его проведения уже восемь лет. «Но тем не менее мы тоже дадим хороший результат», — резюмировал замглавы ВГА Херсонской области. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украину.

Жители Херсонской области покажут «хороший результат» на референдуме о вхождении региона в состав России. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Херсонская область достойно представит свое мнение на референдуме. Около 80% жителей региона пойдут голосовать», — заявил Кирилл Стремоусов. Также он допустил, что результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках вероятно будут лучше, так как их жители ожидают его проведения уже восемь лет. «Но тем не менее мы тоже дадим хороший результат», — резюмировал замглавы ВГА Херсонской области. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украину.