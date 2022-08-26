Пользователи РФ в интернете выказали уважение папе Римскому Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские пользователи в интернете выразили уважение папе Римскому Франциску за его слова о НАТО. Они прокомментировали свое отношение к понтифику в социальных сетях, а также на сайте URA.RU.

Например, пользователь с ником «Прохожий» отметил, что «папа не сторонник, а адекватно понимающий причину операции человек». По словам читателя, для Европы это уже редкость. С этим утверждением согласен и пользователь под именем «Алефтина»: «Папа Римский прогрессивный, смотрящий в корень [конфликта]».

Читатель с ником «Иван» просто рад тому, что наконец появился умный человек в Европе. «<…> папа Римский не чета этим Макронам, Шольцам и остальным руководителям европейских государств», — поделился своими размышлениями он. Данный тезис поддерживает и «Лаврентий»: — «Есть еще адекватные люди в Европе, значит не все потеряно для них».

Комментатор под именем «Женя» высказала свое опасение, что умных сейчас слушают редко. «МИД Украины еще и отчитало за речи папы Римского», — написала она. «Маша» же уверена, что Франциск «умный человек», а «Партизан» пишет о том, что папа Римский «честный человек». Пользователь с ником «Олег» также краток: «Если не прогнется — зауважаю».

Ранее URA.RU сообщало, что папа Римский обвинил НАТО в конфликте на Украине. Он придерживается мнения об ответственности НАТО за события на Украине с 2014 года и, как следствие, начало российской спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля. Основная цель — защита мирных жителей Донбасса.