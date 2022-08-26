Военный писатель: зачем Путин увеличил численность армии РФ

26 августа 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Число военных в России увеличено до 1,15 млн человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин увеличил численность вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек, чтобы укрепить западные границы и без проблем перевести корпус ДНР в подчинение Минобороны РФ. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал военный эксперт и писатель Алексей Суконкин. «Во-первых, на фоне вступления Финляндии и Швеции растет необходимость укрепления западных границ. Во-вторых, после вхождения республик Донбасса в состав РФ корпуса ЛДНР переведут в подчинение Минобороны», — рассказал Суконкин. По его словам, документ, который принял Владимир Путин, в первую очередь, открывает «финансирование на такую численность» армии. Такие эксперт вспомнил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что после решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО в России будут сформированы 12 новых подразделений вооруженных сил. Ранее президент России приказал увеличить число военных в России до 1,15 млн человек. Он установил штатную численность ВС РФ в количестве 2039758 человек. Из них 1150628 — военнослужащих. Также в RT писали, как Россия увеличивает численность своей армии, ссылаясь на слова генерала. Кроме того, об этом сообщали и в «Национальной службе новостей», также приводя слова военного эксперта.

Президент РФ Владимир Путин увеличил численность вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек, чтобы укрепить западные границы и без проблем перевести корпус ДНР в подчинение Минобороны РФ. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал военный эксперт и писатель Алексей Суконкин. «Во-первых, на фоне вступления Финляндии и Швеции растет необходимость укрепления западных границ. Во-вторых, после вхождения республик Донбасса в состав РФ корпуса ЛДНР переведут в подчинение Минобороны», — рассказал Суконкин. По его словам, документ, который принял Владимир Путин, в первую очередь, открывает «финансирование на такую численность» армии. Такие эксперт вспомнил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что после решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО в России будут сформированы 12 новых подразделений вооруженных сил. Ранее президент России приказал увеличить число военных в России до 1,15 млн человек. Он установил штатную численность ВС РФ в количестве 2039758 человек. Из них 1150628 — военнослужащих. Также в RT писали, как Россия увеличивает численность своей армии, ссылаясь на слова генерала. Кроме того, об этом сообщали и в «Национальной службе новостей», также приводя слова военного эксперта.