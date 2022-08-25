Вице-мэра Екатеринбурга наказали за нарушения на 167 миллионов

Алексея Бубнова (слева) и его подчиненных проверяли два месяца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Счетная палата Екатеринбурга выявила серьезные нарушения в работе МКУ «Городское благоустройство», которое отвечает за ремонт дорог, парков и скверов в городе. В 2020—2022 годах ответственные чиновники (среди которых профильный вице-мэр Алексей Бубнов) допустили нарушения на 167 миллионов рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте контрольного органа по итогам двухмесячной проверки.

«В учреждении выявлены нарушения на общую сумму 167,5 миллиона рублей», — указано в документе. В частности, аудиторы обратили внимание на нарушения в сфере закупок: чтобы не проводить конкурс, чиновники раздробили лот в 7 миллионов рублей на 17 отдельных договоров (заключенных с одним и тем же поставщиком). Общая сумма нарушений по этому пункту — 33,7 млн рублей.

Также установлено, что МКУ неэффективно распоряжается муниципальной собственностью (36,2 млн) и имеет проблемы с бухгалтерским учетом (это обошлось бюджету в 68,8 миллиона рублей). В итоге в адрес Бубнова и врио главы МКУ Василия Пасынкова внесены представления. Это означает, что, если требования, указанные в представлениях, они не исполнят, наступит административная ответственность — вплоть до дисквалификации.

А в отношении других — менее статусных — должностных лиц возбуждены административные дела. Некоторые материалы также будут направлены в городскую прокуратуру, добавили в Счетной палате.

11 августа стало известно об увольнении директора МКУ Павла Азанова, поработавшего ровно год. Тогда источник агентства выдвинул версию, что это решение является добровольным и связано с семейными обстоятельствами. Однако позднее другой собеседник во власти связывал это событие как раз с большой проверкой Счетной палаты.