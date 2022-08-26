Reuters: США уговаривают Индию ограничить цены на нефть из РФ

26 августа 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Перед переговорами Адейемо отправился в Мумбаи, чтобы встретиться с представителями Резервного банка Индии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты провели переговоры с индийскими официальными лицами и призвали ограничить цены на российскую нефть. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Адейемо заявил, что у него был очень конструктивный разговор с индийскими официальными лицами и участниками частного сектора об идее ограничения цен на российскую нефть. Перед прибытием в индийскую столицу Адейемо отправился в Мумбаи, чтобы встретиться с представителями частного сектора и должностными лицами Резервного банка Индии. Его слова приводит Reuters. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса.

Соединенные Штаты провели переговоры с индийскими официальными лицами и призвали ограничить цены на российскую нефть. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Адейемо заявил, что у него был очень конструктивный разговор с индийскими официальными лицами и участниками частного сектора об идее ограничения цен на российскую нефть. Перед прибытием в индийскую столицу Адейемо отправился в Мумбаи, чтобы встретиться с представителями частного сектора и должностными лицами Резервного банка Индии. Его слова приводит Reuters. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса.