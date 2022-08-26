Reuters: США уговаривают Индию ограничить цены на нефть из РФ

Соединенные Штаты провели переговоры с индийскими официальными лицами и призвали ограничить цены на российскую нефть. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
Адейемо заявил, что у него был очень конструктивный разговор с индийскими официальными лицами и участниками частного сектора об идее ограничения цен на российскую нефть. Перед прибытием в индийскую столицу Адейемо отправился в Мумбаи, чтобы встретиться с представителями частного сектора и должностными лицами Резервного банка Индии. Его слова приводит Reuters.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Соединенные Штаты провели переговоры с индийскими официальными лицами и призвали ограничить цены на российскую нефть. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Адейемо заявил, что у него был очень конструктивный разговор с индийскими официальными лицами и участниками частного сектора об идее ограничения цен на российскую нефть. Перед прибытием в индийскую столицу Адейемо отправился в Мумбаи, чтобы встретиться с представителями частного сектора и должностными лицами Резервного банка Индии. Его слова приводит Reuters. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса.