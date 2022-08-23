23 августа 2022

Глава МЧС России Куренков приедет в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
О планах министра Александра Куренкова рассказали в ГУ МЧС России по Курганской области Фото:

Руководитель МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков запланировал поездку в Курган 1 сентября. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. Информацию о приезде Куренкова URA.RU подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Планируется награждение сотрудников государственными наградами и рабочая встреча с главой региона», — рассказали в пресс-службе. Один из источников сообщил URA.RU, что Куренков, в том числе, посетит областное ГУ МЧС.

Ранее стало известно, что Куренков проехался на одной из машин курганской компании «Вездеходы «Бурлак». Министр оценил легкость управления, эргономичность салона, высокую грузоподъемность и автономность вездехода.

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Руководитель МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков запланировал поездку в Курган 1 сентября. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. Информацию о приезде Куренкова URA.RU подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Планируется награждение сотрудников государственными наградами и рабочая встреча с главой региона», — рассказали в пресс-службе. Один из источников сообщил URA.RU, что Куренков, в том числе, посетит областное ГУ МЧС. Ранее стало известно, что Куренков проехался на одной из машин курганской компании «Вездеходы «Бурлак». Министр оценил легкость управления, эргономичность салона, высокую грузоподъемность и автономность вездехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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