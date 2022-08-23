Глава МЧС России Куренков приедет в Курган

24 августа 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

О планах министра Александра Куренкова рассказали в ГУ МЧС России по Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков запланировал поездку в Курган 1 сентября. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. Информацию о приезде Куренкова URA.RU подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Планируется награждение сотрудников государственными наградами и рабочая встреча с главой региона», — рассказали в пресс-службе. Один из источников сообщил URA.RU, что Куренков, в том числе, посетит областное ГУ МЧС. Ранее стало известно, что Куренков проехался на одной из машин курганской компании «Вездеходы «Бурлак». Министр оценил легкость управления, эргономичность салона, высокую грузоподъемность и автономность вездехода.

Руководитель МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков запланировал поездку в Курган 1 сентября. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам. Информацию о приезде Куренкова URA.RU подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Планируется награждение сотрудников государственными наградами и рабочая встреча с главой региона», — рассказали в пресс-службе. Один из источников сообщил URA.RU, что Куренков, в том числе, посетит областное ГУ МЧС. Ранее стало известно, что Куренков проехался на одной из машин курганской компании «Вездеходы «Бурлак». Министр оценил легкость управления, эргономичность салона, высокую грузоподъемность и автономность вездехода.