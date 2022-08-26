Кадыров: Путин не позволяет забрать Киев

26 августа 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не давал разрешение на взятие под контроль украинской столицы, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев до сих пор не перешел под контроль Вооруженных сил России только потому, что президент РФ Владимир Путин не давал на это разрешения. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев. И [президент Украины Владимир] Зеленский и тому подобные уже давно бы сидели в подвале на допросах. Благодари Путина, что нам не разрешают забрать Киев и спросить с тебя сполна, квнщик», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, размещенном в его личном telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.

Киев до сих пор не перешел под контроль Вооруженных сил России только потому, что президент РФ Владимир Путин не давал на это разрешения. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев. И [президент Украины Владимир] Зеленский и тому подобные уже давно бы сидели в подвале на допросах. Благодари Путина, что нам не разрешают забрать Киев и спросить с тебя сполна, квнщик», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, размещенном в его личном telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.