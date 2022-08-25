В Пермском крае кандидата от ЕР хотят снять с выборов за плагиат

Кандидат использовал в листовке логотип избиркома Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Кандидата в депутаты думы Пермского района на выборах 11 сентября Сергея Штоля заподозрили в нарушении авторских прав. Его соперник от ЛДПР Радиф Кусаматов подал иск в Пермский районный суд об отмене его регистрации. В своей агитации Штоль использовал логотип краевой избирательной комиссии. Об этом URA.RU сообщил истец.

«В исковом заявлении указал, что Сергей Штоль использовал в своей агитации официальную символику избирательной комиссии Пермского края. Не получив на это официального разрешения от избиркома. По всей видимости размещение логотипа крайизбиркома в листовке Сергея Штоля является недоработкой партийных юристов, сопровождающих кандидатов на выборах», — отметил он. Суд принял иск к рассмотрению.

Авторские изображения, иллюстрации, инфографики и иная стилистка страниц в социальных сетях явно указывает на крайизбирком, отметили в пресс-службе краевой избирательной комиссии. А по закону комиссии не могут участвовать ни в какой агитации. «Соответственно, мы не давали и не могли дать согласие на использование наших авторских изображений каким-либо кандидатам. В связи с этим одному из кандидатов в депутаты думы Пермского муниципального округа, заявившего официальный агитационный материал с использованием нашей символики, была предъявлена официальная претензия по данному поводу с требованием прекратить распространение подобной агитации», — отметили в пресс-службе.

Радиф Кусаматов напомнил, что в 2018 году на основании нарушения авторских прав были сняты кандидаты на выборах в Краснокамске и Кизеле. Таким образом, судебная практика складывается обычно в пользу истцов. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в Пермском крае разразился первый скандал.