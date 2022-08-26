Медведев: Россия пересмотрит порядок въезда иностранцев

26 августа 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Законопроект об иностранцах является составляющей частью режима безопасности РФ, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России готовится новый всеобъемлющий законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. «Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — приводит слова Медведева ТАСС. По его словам, речь идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, «но и о том, чтобы купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой». Медведев уточнил, что при разработке законопроекта необходимо учитывать современные меняющиеся реалии. «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду», — отметил зампред Совбеза. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача туристических шенгенских виз жителям РФ подрывает антироссийский режим санкций ЕС, сообщает RT.

В России готовится новый всеобъемлющий законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. «Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — приводит слова Медведева ТАСС. По его словам, речь идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, «но и о том, чтобы купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой». Медведев уточнил, что при разработке законопроекта необходимо учитывать современные меняющиеся реалии. «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду», — отметил зампред Совбеза. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача туристических шенгенских виз жителям РФ подрывает антироссийский режим санкций ЕС, сообщает RT.