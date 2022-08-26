Топ-чиновника Екатеринбурга, сбежавшего от проверки, накажут

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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства и ремонта. Екатеринбург, орлов алексей, бубнов алексей, развязка луганская объездная
Павел Азанов (по центру) уволился из МКУ в начале августа Фото:

Счетная палата Екатеринбурга попросит прокуратуру выяснить местоположение Павла Азанова, бывшего начальника МКУ «Городское благоустройство» — оператора крупнейших дорожных ремонтов в городе. По данным URA.RU, цель — привлечь его к административной ответственности за финансовые нарушения, найденные по итогам двухмесячной проверки.

Как писало URA.RU, сумма выявленных нарушений — более 167 миллионов рублей. В адрес вице-мэра Алексея Бубнова, курирующего МКУ, и врио начальника учреждения Василия Пасынкова направлены представления.

«Будет обращение в прокуратуру с просьбой привлечь к административной ответственности и Азанова, поскольку в отчетный период директором был именно он. Насколько я знаю, Азанов сейчас в Тюмени», — рассказал источник, участвовавший в коллегии, на которой разбирались выявленные в МКУ нарушения. Заседание прошло накануне. Глава Счетной платы Александр Гетманчук в разговоре с URA.RU не подтвердил, но и не опроверг слова инсайдера: «Могу лишь сказать, что мы действительно будем дополнительно обращаться в прокуратуру, чтобы установить ответственных».

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О том, что Павел Азанов, отвечавший за ремонт дорог в Екатеринбурге c августа 2021 года, внезапно уволился спустя ровно год работы, агентство сообщило 11 августа. Тогда информированный источник агентства выдвинул версию, что это решение является добровольным и связано с семейными обстоятельствами. Однако позднее другой собеседник во власти связывал отставку как раз с большой проверкой Счетной палаты.

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Счетная палата Екатеринбурга попросит прокуратуру выяснить местоположение Павла Азанова, бывшего начальника МКУ «Городское благоустройство» — оператора крупнейших дорожных ремонтов в городе. По данным URA.RU, цель — привлечь его к административной ответственности за финансовые нарушения, найденные по итогам двухмесячной проверки. Как писало URA.RU, сумма выявленных нарушений — более 167 миллионов рублей. В адрес вице-мэра Алексея Бубнова, курирующего МКУ, и врио начальника учреждения Василия Пасынкова направлены представления. «Будет обращение в прокуратуру с просьбой привлечь к административной ответственности и Азанова, поскольку в отчетный период директором был именно он. Насколько я знаю, Азанов сейчас в Тюмени», — рассказал источник, участвовавший в коллегии, на которой разбирались выявленные в МКУ нарушения. Заседание прошло накануне. Глава Счетной платы Александр Гетманчук в разговоре с URA.RU не подтвердил, но и не опроверг слова инсайдера: «Могу лишь сказать, что мы действительно будем дополнительно обращаться в прокуратуру, чтобы установить ответственных». О том, что Павел Азанов, отвечавший за ремонт дорог в Екатеринбурге c августа 2021 года, внезапно уволился спустя ровно год работы, агентство сообщило 11 августа. Тогда информированный источник агентства выдвинул версию, что это решение является добровольным и связано с семейными обстоятельствами. Однако позднее другой собеседник во власти связывал отставку как раз с большой проверкой Счетной палаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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