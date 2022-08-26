Экономист Хижняк назвал мало реалистичным сценарием обвал рубля

26 августа 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

На данный момент доллар стабилизировался в районе 60 рублей за единицу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине На данный момент обвал рубля является мало реалистичным сценарием, поскольку в правительстве представлены более оптимистичные прогнозы по курсу и снижению ВВП. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности, член МРО «Деловая Россия» Алексей Хижняк. «Обвал рубля, на мой взгляд, перешел в разряд мало реалистичных событий. Это также вытекает из нового прогноза Минэкономразвития России, в котором среднегодовой курс доллара в 2022 году определен в 68,1 рубля за доллар. Для сравнения: в прежнем майском прогнозе курс ожидался на уровне 80,1 руб. за доллар. Поэтому говорить об уверенных выводах не стоит», — заявил Алексей Хижняк. На данный момент доллар стабилизировался в районе 60 рублей за единицу, однако кабмину выгоден более высокий курс, считает специалист. «Кроме улучшения прогноза по курсу валюты прописан и более оптимистичный сценарий снижения ВВП России в 2022 году с 7,8 до 4,2%. Но сейчас на площадке правительства страны обсуждается новая программа экономического роста, для которой важен и оптимальный курс рубля. Он оценивается примерно в 70—80 рублей за американский доллар. В этой связи в белом доме считается, что нужно как можно быстрее возвращаться к нему», — добавил эксперт. По словам экономиста, рубль смог сдержать удар санкционного давления, причем оно уже иссякает. «Санкционное давление, образно говоря, „иссякло“, даже наблюдается тенденция к отдельным послаблениям в этой части, а рынок и торговля привыкли к текущему сценарию. В связи с зафиксировавшимися высокими ценами на российские энергоресурсы и кратным по сравнению с предыдущими годами падением импорта, перекос в сторону экспортных доходов укрепил рубль, создав ему иммунитет и от смягчения валютного контроля, и от снижения ключевой ставки, и от игры на „словесных интервенциях“ лиц, принимающих решения», — уточнил Хижняк. Ранее экономист Лазарь Бадалов заявил, что обычно осенью наступает ослабление рубля. Он объяснил, что это происходило на фоне выплат по внешним долгам государства и корпораций. Но сейчас платежи по внешним долгам и импорту осуществляются в рублях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На данный момент обвал рубля является мало реалистичным сценарием, поскольку в правительстве представлены более оптимистичные прогнозы по курсу и снижению ВВП. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности, член МРО «Деловая Россия» Алексей Хижняк. «Обвал рубля, на мой взгляд, перешел в разряд мало реалистичных событий. Это также вытекает из нового прогноза Минэкономразвития России, в котором среднегодовой курс доллара в 2022 году определен в 68,1 рубля за доллар. Для сравнения: в прежнем майском прогнозе курс ожидался на уровне 80,1 руб. за доллар. Поэтому говорить об уверенных выводах не стоит», — заявил Алексей Хижняк. На данный момент доллар стабилизировался в районе 60 рублей за единицу, однако кабмину выгоден более высокий курс, считает специалист. «Кроме улучшения прогноза по курсу валюты прописан и более оптимистичный сценарий снижения ВВП России в 2022 году с 7,8 до 4,2%. Но сейчас на площадке правительства страны обсуждается новая программа экономического роста, для которой важен и оптимальный курс рубля. Он оценивается примерно в 70—80 рублей за американский доллар. В этой связи в белом доме считается, что нужно как можно быстрее возвращаться к нему», — добавил эксперт. По словам экономиста, рубль смог сдержать удар санкционного давления, причем оно уже иссякает. «Санкционное давление, образно говоря, „иссякло“, даже наблюдается тенденция к отдельным послаблениям в этой части, а рынок и торговля привыкли к текущему сценарию. В связи с зафиксировавшимися высокими ценами на российские энергоресурсы и кратным по сравнению с предыдущими годами падением импорта, перекос в сторону экспортных доходов укрепил рубль, создав ему иммунитет и от смягчения валютного контроля, и от снижения ключевой ставки, и от игры на „словесных интервенциях“ лиц, принимающих решения», — уточнил Хижняк. Ранее экономист Лазарь Бадалов заявил, что обычно осенью наступает ослабление рубля. Он объяснил, что это происходило на фоне выплат по внешним долгам государства и корпораций. Но сейчас платежи по внешним долгам и импорту осуществляются в рублях.