Экономист раскрыл, когда наступит переломный момент для рубля

25 августа 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Экономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на него Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Такое предположение озвучил экономист Лазарь Бадалов. «Дело в том, что раньше на осенний период приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Все это ослабляло рубль, но теперь может быть иначе», — приводит слова специалиста агентство «Прайм». Экономист объяснил, что на данный момент выплаты по внешним долгам, как и импорт, осуществляются в российской валюте. Ввоз товаров значительно упал из-за проблем в логистике, добавил он. На фоне девалютизации накоплений россиян национальная валюта остается стабильной. «Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — добавил Бадалов. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту, уверен эксперт. Ранее аналитик Николай Вавилов прогнозировал, что осенью курс доллара вырастет до 75-80 рублей. Другие экономисты предсказывали, что в августе может произойти перелом в курсе рубля, потому что начинают ослабевать те факторы, которые укрепляли национальную валюту с марта. Отечественная валюта начала резко падать после начала спецоперации РФ на Украине и введения западных санкций. Затем рубль укрепился и был признан самой сильной валютой в мире. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждают возвращение к показателю 80 рублей за доллар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Такое предположение озвучил экономист Лазарь Бадалов. «Дело в том, что раньше на осенний период приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Все это ослабляло рубль, но теперь может быть иначе», — приводит слова специалиста агентство «Прайм». Экономист объяснил, что на данный момент выплаты по внешним долгам, как и импорт, осуществляются в российской валюте. Ввоз товаров значительно упал из-за проблем в логистике, добавил он. На фоне девалютизации накоплений россиян национальная валюта остается стабильной. «Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — добавил Бадалов. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту, уверен эксперт. Ранее аналитик Николай Вавилов прогнозировал, что осенью курс доллара вырастет до 75-80 рублей. Другие экономисты предсказывали, что в августе может произойти перелом в курсе рубля, потому что начинают ослабевать те факторы, которые укрепляли национальную валюту с марта. Отечественная валюта начала резко падать после начала спецоперации РФ на Украине и введения западных санкций. Затем рубль укрепился и был признан самой сильной валютой в мире. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждают возвращение к показателю 80 рублей за доллар.