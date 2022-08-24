24 августа 2022

Экономист раскрыл, когда наступит переломный момент для рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Экономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на него Фото:
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Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Такое предположение озвучил экономист Лазарь Бадалов.

«Дело в том, что раньше на осенний период приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Все это ослабляло рубль, но теперь может быть иначе», — приводит слова специалиста агентство «Прайм».

Экономист объяснил, что на данный момент выплаты по внешним долгам, как и импорт, осуществляются в российской валюте. Ввоз товаров значительно упал из-за проблем в логистике, добавил он. На фоне девалютизации накоплений россиян национальная валюта остается стабильной. «Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — добавил Бадалов. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту, уверен эксперт.

Ранее аналитик Николай Вавилов прогнозировал, что осенью курс доллара вырастет до 75-80 рублей. Другие экономисты предсказывали, что в августе может произойти перелом в курсе рубля, потому что начинают ослабевать те факторы, которые укрепляли национальную валюту с марта.

Отечественная валюта начала резко падать после начала спецоперации РФ на Украине и введения западных санкций. Затем рубль укрепился и был признан самой сильной валютой в мире. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждают возвращение к показателю 80 рублей за доллар.

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Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Такое предположение озвучил экономист Лазарь Бадалов. «Дело в том, что раньше на осенний период приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Все это ослабляло рубль, но теперь может быть иначе», — приводит слова специалиста агентство «Прайм». Экономист объяснил, что на данный момент выплаты по внешним долгам, как и импорт, осуществляются в российской валюте. Ввоз товаров значительно упал из-за проблем в логистике, добавил он. На фоне девалютизации накоплений россиян национальная валюта остается стабильной. «Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — добавил Бадалов. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту, уверен эксперт. Ранее аналитик Николай Вавилов прогнозировал, что осенью курс доллара вырастет до 75-80 рублей. Другие экономисты предсказывали, что в августе может произойти перелом в курсе рубля, потому что начинают ослабевать те факторы, которые укрепляли национальную валюту с марта. Отечественная валюта начала резко падать после начала спецоперации РФ на Украине и введения западных санкций. Затем рубль укрепился и был признан самой сильной валютой в мире. Власти России называли курс рубля излишне крепким и отмечали, что обсуждают возвращение к показателю 80 рублей за доллар.
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