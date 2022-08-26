Суд оставил под арестом екатеринбуржца, поддержавшего Ройзмана

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, уголовник, судебное заседание, полиция, суд, арест
Свердловский областной суд поддержал решение нижестоящей инстанции Фото:

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление судьи Верх-Исетского суда, который отправил под арест Радика Ислаева — участника митинга в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Мужчина проведет в спецприемнике 15 дней, следует из постановления.

«Результат рассмотрения дела — оставлено без изменения», — говорится в документе на сайте облсуда, опубликованном сегодня. 25 августа Ислаева признали виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции» и назначили наказание в виде ареста на 15 суток.

Он являлся участником митинга в поддержку подозреваемого в дискредитации армии РФ Евгения Ройзмана. Самого Ройзмана на время следствия оставили на свободе.

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Свердловский областной суд оставил без изменений постановление судьи Верх-Исетского суда, который отправил под арест Радика Ислаева — участника митинга в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Мужчина проведет в спецприемнике 15 дней, следует из постановления. «Результат рассмотрения дела — оставлено без изменения», — говорится в документе на сайте облсуда, опубликованном сегодня. 25 августа Ислаева признали виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции» и назначили наказание в виде ареста на 15 суток. Он являлся участником митинга в поддержку подозреваемого в дискредитации армии РФ Евгения Ройзмана. Самого Ройзмана на время следствия оставили на свободе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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