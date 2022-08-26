Суд оставил под арестом екатеринбуржца, поддержавшего Ройзмана

Свердловский областной суд поддержал решение нижестоящей инстанции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление судьи Верх-Исетского суда, который отправил под арест Радика Ислаева — участника митинга в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Мужчина проведет в спецприемнике 15 дней, следует из постановления.

«Результат рассмотрения дела — оставлено без изменения», — говорится в документе на сайте облсуда, опубликованном сегодня. 25 августа Ислаева признали виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции» и назначили наказание в виде ареста на 15 суток.

Он являлся участником митинга в поддержку подозреваемого в дискредитации армии РФ Евгения Ройзмана. Самого Ройзмана на время следствия оставили на свободе.