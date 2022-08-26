Папа Римский Франциск готов посетить Россию, Донбасс и Украину

27 августа 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Папа Римский Франциск готов обсудить прекращение конфликта на Украине, заявил Леонид Севастьянов Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский Франциск готов приехать в Киев, чтобы обсудить прекращение украинского конфликта, перед этим посетив Донбасс и Россию. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакт с понтификом. «Папа готов приехать [в Россию] в любое время, я считаю, что чем раньше он приедет, тем лучше. Он готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадешь, только через Россию. Его идеальное видение — что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев», — заявил Леонид Севастьянов РИА «Новости». Собеседник агентства добавил, что Папа Римский готов обсудить возможность прекращения конфликта на Украине. «Здесь важный факт, что папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране», — уточнил он. Ранее в Кремле заявили, что возможность встречи Папы Римского и президента России Владимира Путина прорабатывается. Папа Римский Франциск обвинил НАТО в провокации конфликта на Украине. После этого россияне зауважали его, назвав «прогрессивным» и «адекватным» человеком. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.

Папа Римский Франциск готов приехать в Киев, чтобы обсудить прекращение украинского конфликта, перед этим посетив Донбасс и Россию. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакт с понтификом. «Папа готов приехать [в Россию] в любое время, я считаю, что чем раньше он приедет, тем лучше. Он готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадешь, только через Россию. Его идеальное видение — что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев», — заявил Леонид Севастьянов РИА «Новости». Собеседник агентства добавил, что Папа Римский готов обсудить возможность прекращения конфликта на Украине. «Здесь важный факт, что папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране», — уточнил он. Ранее в Кремле заявили, что возможность встречи Папы Римского и президента России Владимира Путина прорабатывается. Папа Римский Франциск обвинил НАТО в провокации конфликта на Украине. После этого россияне зауважали его, назвав «прогрессивным» и «адекватным» человеком. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима. В ходе конфликта, США и западные страны активно помогают Киеву.