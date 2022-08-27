Великобритания передаст Киеву новые подводные беспилотники

Украина получит шесть подводных беспилотников Фото: официальный сайт Министерства обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания передаст Украине новейшие подводные беспилотники, предназначенные для обнаружения мин. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Британии.

«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинский персонал в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии. В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со склада в Великобритании, а еще три будут закуплены в промышленности», — говорится в сообщении Минобороны.

Страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Великобритания отправила Украине РСЗО M270 и помощь на сумму в миллиард фунтов стерлингов, пишет RT. Также Лондон отправил Киеву десятки артиллерийских орудий и 50 тысяч снарядов для них, передает «Национальная служба новостей».