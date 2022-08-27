Великобритания передаст Киеву новые подводные беспилотники

Великобритания передаст Украине новейшие подводные беспилотники, предназначенные для обнаружения мин. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Британии.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинский персонал в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии. В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со склада в Великобритании, а еще три будут закуплены в промышленности», — говорится в сообщении Минобороны.
Страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Великобритания отправила Украине РСЗО M270 и помощь на сумму в миллиард фунтов стерлингов, пишет RT. Также Лондон отправил Киеву десятки артиллерийских орудий и 50 тысяч снарядов для них, передает «Национальная служба новостей».
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Великобритания передаст Украине новейшие подводные беспилотники, предназначенные для обнаружения мин. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Британии. «Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинский персонал в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии. В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со склада в Великобритании, а еще три будут закуплены в промышленности», — говорится в сообщении Минобороны. Страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Великобритания отправила Украине РСЗО M270 и помощь на сумму в миллиард фунтов стерлингов, пишет RT. Также Лондон отправил Киеву десятки артиллерийских орудий и 50 тысяч снарядов для них, передает «Национальная служба новостей».