Улицу в центре Перми перекрыли из-за правительственного кортежа

По словам очевидцев, в колонне по Перми в сопровождении правоохранителей передвигается несколько легковых машин (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре города Пермь временно было перекрыто движение по бульвару Гагарина. Очевидцы в интернете выложили видео, где правительственный кортеж пересекает улицу.

«Читатели пишут, что сегодня на улицах необычайно много полицейских, а несанкционированных митингов никаких не намечалось», — написано в telegram-канале Properm, где появилось видео. Источник URA.RU знакомый с ситуацией считает, что в город прибыла правительственная делегация. Ранее агентство сообщало, что ожидается приезд главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Ранее корреспонденты URA.RU писало, что в аэропорту «Большое Савино» в Перми приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Об этом говорят данные Flightradar. Источник в аэропорту подтвердил информацию о спецборте. Ранее пермские СМИ сообщали о том, что Мантуров приедет в Прикамье с закрытым визитом в конце августа. Предположительно, вице-премьер должен проконтролировать ход выполнения госзаказа на оборонных предприятиях.