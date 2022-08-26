Труп мужчины нашли возле дома по улице Краснолесья, 28 (архивное фото)
В Екатеринбурге в Академическом районе 27 августа около дома по улице Краснолесья, 28 нашли труп мужчины. Об этом сообщила очевидица.
«Сегодня ранним утром под окнами дома на Краснолесья, 28 обнаружили труп. Мужчина выпал из окна», — приводит слова очевидицы сообщество «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что возле ЖК «Олимп» нашли труп девушки. В СК пояснили, что ее смерть не носит насильственный характер.
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