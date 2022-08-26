26 августа 2022

Жители нашли труп мужчины под окнами дома в Академическом районе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, многоэтажка, новостройки, дом
Труп мужчины нашли возле дома по улице Краснолесья, 28 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Академическом районе 27 августа около дома по улице Краснолесья, 28 нашли труп мужчины. Об этом сообщила очевидица.

«Сегодня ранним утром под окнами дома на Краснолесья, 28 обнаружили труп. Мужчина выпал из окна», — приводит слова очевидицы сообщество «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что возле ЖК «Олимп» нашли труп девушки. В СК пояснили, что ее смерть не носит насильственный характер.

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В Екатеринбурге в Академическом районе 27 августа около дома по улице Краснолесья, 28 нашли труп мужчины. Об этом сообщила очевидица. «Сегодня ранним утром под окнами дома на Краснолесья, 28 обнаружили труп. Мужчина выпал из окна», — приводит слова очевидицы сообщество «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что возле ЖК «Олимп» нашли труп девушки. В СК пояснили, что ее смерть не носит насильственный характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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