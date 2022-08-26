Источник: в Пермь прибыли чиновники РФ во главе с Медведевым

По словам инсайдера, Медведев возглавляет делегацию прибывших в Пермь чиновников
В Пермь прибыл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в сопровождении семи министров. Об этом рассказал осведомленный источник URA.RU.
«Перекрытия улиц и масштабы кортежей — это больше, чем положено статусу зампреда правительства России», — отмечает инсайдер. Поводом для слухов стали массовые перекрытия дорог в столице Прикамья.
Ранее URA.RU писало, что в центре Перми временно было перекрыто движение по бульвару Гагарина. Очевидцы рассказали о правительственном кортеже, который пересек улицу. Пермские СМИ сообщали о том, что глава Минпромторга РФ Дениса Мантуров приедет в Прикамье с закрытым визитом в конце августа.
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