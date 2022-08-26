26 августа 2022

Источник: в Пермь прибыли чиновники РФ во главе с Медведевым

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
По словам инсайдера, Медведев возглавляет делегацию прибывших в Пермь чиновников Фото:

В Пермь прибыл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в сопровождении семи министров. Об этом рассказал осведомленный источник URA.RU.

«Перекрытия улиц и масштабы кортежей — это больше, чем положено статусу зампреда правительства России», — отмечает инсайдер. Поводом для слухов стали массовые перекрытия дорог в столице Прикамья.

Ранее URA.RU писало, что в центре Перми временно было перекрыто движение по бульвару Гагарина. Очевидцы рассказали о правительственном кортеже, который пересек улицу. Пермские СМИ сообщали о том, что глава Минпромторга РФ Дениса Мантуров приедет в Прикамье с закрытым визитом в конце августа.

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В Пермь прибыл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в сопровождении семи министров. Об этом рассказал осведомленный источник URA.RU. «Перекрытия улиц и масштабы кортежей — это больше, чем положено статусу зампреда правительства России», — отмечает инсайдер. Поводом для слухов стали массовые перекрытия дорог в столице Прикамья. Ранее URA.RU писало, что в центре Перми временно было перекрыто движение по бульвару Гагарина. Очевидцы рассказали о правительственном кортеже, который пересек улицу. Пермские СМИ сообщали о том, что глава Минпромторга РФ Дениса Мантуров приедет в Прикамье с закрытым визитом в конце августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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