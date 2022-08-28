Иммунолог Крючков объяснил, кто тяжелее переносит постковид

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Тяжесть постковидного синдрома зависит от тяжести протекания коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Человек, который тяжело переболел коронавирусом, имеет большие шансы на тяжелый постковидный синдром. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Это избирательная, но не редкая история. При этом симптомы разные. Как правило, это со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой системы, легкие. Это в большей степени у тех, кто тяжело переболел. Разные симптомы. Что касается факторов, то, чем тяжелее человек перенес заболевание, тем у него тяжелее постковид. Среди тяжелых чаще, чем у легких значительно. Большая разница», — сказал Николай Крючков.

При этом с приходом «Омикрона» постковидный синдром стал реже в процентном соотношении, но не в абсолютном значении, отметил эксперт. «До появления омикрон-линии у тех, кто перенес заболевание в любой степени тяжести как минимум полгода у 60% сохраняется как минимум один симптом, влияющий на качество жизни. При „Омикроне“ есть предположение, что процент стал меньше, но я не думаю, что критично меньше», — уточнил он.

Ранее профессор Александр Чепурнов в беседе с URA.RU предупредил, что новыми опасными вариантами COVID-19 могут стать его перекресты с коронавирусами 2002 и 2012 года. Он подчеркнул, что летальность у прежних коронавирусов была достаточно высокой.

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Человек, который тяжело переболел коронавирусом, имеет большие шансы на тяжелый постковидный синдром. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Это избирательная, но не редкая история. При этом симптомы разные. Как правило, это со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой системы, легкие. Это в большей степени у тех, кто тяжело переболел. Разные симптомы. Что касается факторов, то, чем тяжелее человек перенес заболевание, тем у него тяжелее постковид. Среди тяжелых чаще, чем у легких значительно. Большая разница», — сказал Николай Крючков. При этом с приходом «Омикрона» постковидный синдром стал реже в процентном соотношении, но не в абсолютном значении, отметил эксперт. «До появления омикрон-линии у тех, кто перенес заболевание в любой степени тяжести как минимум полгода у 60% сохраняется как минимум один симптом, влияющий на качество жизни. При „Омикроне“ есть предположение, что процент стал меньше, но я не думаю, что критично меньше», — уточнил он. Ранее профессор Александр Чепурнов в беседе с URA.RU предупредил, что новыми опасными вариантами COVID-19 могут стать его перекресты с коронавирусами 2002 и 2012 года. Он подчеркнул, что летальность у прежних коронавирусов была достаточно высокой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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