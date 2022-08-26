Водонаева: Тюмень воспитала во мне жесткий характер

Алена Водонаева подчеркнула красоту сибирских женщин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер и ведущая, уроженка Тюменской области Алена Водонаева призналась, что она «жесткий и циничный человек». Такой характер в ней воспитала Тюмень. Об этом ведущая рассказала во время бьюти-вечеринки в ТРЦ «Кристалл».

«Да, я жесткий и циничный человек, но я еще и слишком реалистичная. Не скрою, Тюмень моей юности во многом сформировала мой характер», — приводит слова Водонаевой «АиФ-Тюмень».

Телеведущая также рассказала, что соскучилась по Тюмени и ее жителям. Кроме того, она позитивно высказалась про областную столицу. «Здесь я не была давно и приятно удивилась абсолютно чистому, красивому, роскошному и современному городу», — сказала Водонаева.

Также она подчеркнула красоту сибирских женщин. «Наши женщины: сибирские женщины, женщины западной Сибири, из Тюмени — очень красивые», — заключила Водонаева.

Ранее URA.RU писало, что блогер и телеведущая посетит вечеринку в ТРЦ «Кристал». Кроме того, отвечая на вопросы своих подписчиков в соцсетях об областной столице, ведущая отметила, что город похорошел и начал меняться при Сергее Собянине (в 2001—2005 годах был губернатором Тюменской области).