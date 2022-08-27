Экс-президент Чехии заступился за РФ и предрек крах Запада

Экономика Запада рухнет без российского газа, считает экс-глава Чехии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Отказ от поставок российского газа приведет к разрушению экономики Запада. Об этом заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. По его мнению, Москва не виновата в повышении цен на энергоресурсы во всем мире.

«Когда мы избавимся от энергетической зависимости от России, мы станем энергетически независимыми, но наша экономика перестанет работать. Нам негде очень быстро получить источники энергии, тем более по ценам, доступным для наших потребителей», — сказал Клаус в интервью изданию Seznam Zpravy.

Он отметил, что повсеместное повышение цен на энергоресурсы было вызвано действиями западных правительств, а не российских властей. «То, что у нас огромная инфляция и огромный рост цен на энергоносители, возникло задолго до 24 февраля (начала спецоперации — прим. URA.RU). Мы навлекли это на себя, Запад навлек на себя», — считает экс-президент.

В качестве основной причины изменения цен на ресурсы политик назвал «зеленую» политику запада, предполагающую переход на восполняемые источники энергии. «Я не понимаю, почему не упоминается причина номер один — зеленое безумие и предполагаемая борьба с изменением климата, а также „Зеленая сделка“ ЕС, которая является основной причиной повышения цен», — отметил Клаус.

Резюмируя, бывший глава Чехии призвал Запад, в особенности США, начать дипломатический диалог с Россией. «Необходимо, чтобы Запад, особенно Америка, начали иметь дело с Россией. Это понимает каждый мыслящий человек», — отметил он.

Западные страны в рамках санкционного давления на Россию после начала спецоперации на Украине ввели частичное эмбарго на импорт российских энергоресурсов. В связи с этим страны Запада столкнулись с сильнейшим энергокризисом: 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. На этом фоне британские энергетические компании начали разрабатывать меры, которые бы стимулировали клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года, сообщает «Газета Кемерова».