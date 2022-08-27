Диетолог Щетинина рассказала о вреде жевательной резинки

27 августа 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Долгое использование одной жевательной резинки ведет к размножению бактерий в полости рта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жевательная резинка повышает сахар в крови, однако при ее долгом использовании у человека в полости рта размножается бактериальная флора. Об этом URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Обычно после каждого приема пищи нужно прополоскать рот либо раствором, либо почистить зубы. Если нет возможности, тогда можно использовать резинку. Две минуты и выплюнул. У нее цель именно очищение полости рта от каких-то микроорганизмов. Но если вы будете бесконечно жевать резинку, а там в составе есть углеводы, то кроме повышения сахара в крови, она будет давать размножение бактериальной флоры», — сказала Елена Щетинина. Кроме того, жевательная резинка бьет по желудочно-кишечному тракту, отметила эксперт. «Если в больших количествах обжевываться резинками, без конца их менять, тогда из-за большого количества углеводов будет некомфортно в первую очередь для желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что там сахарозаменители, они обладают таким действием как вздутие. Это касается не только диабетиков, а всех людей», — сказала она. Ранее врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко рассказал URA.RU, что жвачки с сахарозаменителями полезны для полости рта, так как они ослабляют бактерии или приводят к их гибели. При этом жвачки с сахаром ни в коем случае не следует употреблять, поскольку она будет способствовать появлению кариозных поражений.

Жевательная резинка повышает сахар в крови, однако при ее долгом использовании у человека в полости рта размножается бактериальная флора. Об этом URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Обычно после каждого приема пищи нужно прополоскать рот либо раствором, либо почистить зубы. Если нет возможности, тогда можно использовать резинку. Две минуты и выплюнул. У нее цель именно очищение полости рта от каких-то микроорганизмов. Но если вы будете бесконечно жевать резинку, а там в составе есть углеводы, то кроме повышения сахара в крови, она будет давать размножение бактериальной флоры», — сказала Елена Щетинина. Кроме того, жевательная резинка бьет по желудочно-кишечному тракту, отметила эксперт. «Если в больших количествах обжевываться резинками, без конца их менять, тогда из-за большого количества углеводов будет некомфортно в первую очередь для желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что там сахарозаменители, они обладают таким действием как вздутие. Это касается не только диабетиков, а всех людей», — сказала она. Ранее врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко рассказал URA.RU, что жвачки с сахарозаменителями полезны для полости рта, так как они ослабляют бактерии или приводят к их гибели. При этом жвачки с сахаром ни в коем случае не следует употреблять, поскольку она будет способствовать появлению кариозных поражений.