МАГАТЭ подготовило группу для визита на Запорожскую АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
МАГАТЭ отправит миссию на Запорожскую АЭС на следующей неделе, заявили в СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Организация Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе», — сообщается в статье. По информации издания, МАГАТЭ отправит миссию на ЗАЭС уже на следующей неделе.

Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию 26 августа. Глава агентства отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов ООН на месте.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Организация Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе», — сообщается в статье. По информации издания, МАГАТЭ отправит миссию на ЗАЭС уже на следующей неделе. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию 26 августа. Глава агентства отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов ООН на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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