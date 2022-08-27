МАГАТЭ подготовило группу для визита на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
«Организация Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе», — сообщается в статье. По информации издания, МАГАТЭ отправит миссию на ЗАЭС уже на следующей неделе.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Организация Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе», — сообщается в статье. По информации издания, МАГАТЭ отправит миссию на ЗАЭС уже на следующей неделе. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию 26 августа. Глава агентства отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов ООН на месте.