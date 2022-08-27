МАГАТЭ подготовило группу для визита на Запорожскую АЭС

27 августа 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ отправит миссию на Запорожскую АЭС на следующей неделе, заявили в СМИ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Организация Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе», — сообщается в статье. По информации издания, МАГАТЭ отправит миссию на ЗАЭС уже на следующей неделе. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию 26 августа. Глава агентства отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов ООН на месте.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Организация Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе», — сообщается в статье. По информации издания, МАГАТЭ отправит миссию на ЗАЭС уже на следующей неделе. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию 26 августа. Глава агентства отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов ООН на месте.