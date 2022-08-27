В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по Новой Каховке

27 августа 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

ВСУ в очередной раз ударили по Новой Каховке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, значительное число целей сбила российская система ПВО. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. «Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО», — цитирует Леонова ТАСС. Глава ВГА добавил, что «по разрушениям пока информации нет». Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь. Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, значительное число целей сбила российская система ПВО. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. «Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО», — цитирует Леонова ТАСС. Глава ВГА добавил, что «по разрушениям пока информации нет». Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь. Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.