27 августа 2022

В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по Новой Каховке

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ВСУ в очередной раз ударили по Новой Каховке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, значительное число целей сбила российская система ПВО. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

«Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО», — цитирует Леонова ТАСС. Глава ВГА добавил, что «по разрушениям пока информации нет».

Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь. Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, значительное число целей сбила российская система ПВО. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. «Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО», — цитирует Леонова ТАСС. Глава ВГА добавил, что «по разрушениям пока информации нет». Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь. Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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