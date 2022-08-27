WP: США расширили поставки вооружения на Украину с помощью моря

28 августа 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

США начнут отправлять тяжелое вооружение на Украину морским путем Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем вместо того, чтобы осуществлять перевозку по воздуху. Об этом пишет газета Washington Post. «Пентагон расширил использование морского судоходства для доставки оружия на Украину», — говорится в статье. Отмечается, что ранее для ускорения доставки оружие направлялось в основном по воздуху. Однако морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, в том числе гаубичную артиллерию и другие виды тяжелого вооружения, из-за чего у Киева появляется возможность создавать запасы оружия, подчеркивают авторы. Соединенные Штаты поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по защите населения республик Донбасса. 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета. Спустя три дня Минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов на закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для предоставления их Украине.

США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем вместо того, чтобы осуществлять перевозку по воздуху. Об этом пишет газета Washington Post. «Пентагон расширил использование морского судоходства для доставки оружия на Украину», — говорится в статье. Отмечается, что ранее для ускорения доставки оружие направлялось в основном по воздуху. Однако морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, в том числе гаубичную артиллерию и другие виды тяжелого вооружения, из-за чего у Киева появляется возможность создавать запасы оружия, подчеркивают авторы. Соединенные Штаты поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по защите населения республик Донбасса. 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета. Спустя три дня Минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов на закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для предоставления их Украине.