26 августа 2022

Пентагон закупил ЗРК NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Пентагон закупил ЗРК NASAMS для Украины на более чем 180 млн долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов на закупку зенитно-ракетных систем (ЗРК) NASAMS для предоставления их Украине. Об этом говорится на сайте Пентагона.

«Raytheon заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 долларов США на закупку национальных передовых зенитно-ракетных систем [NASAMS]. <…> На момент присуждения контракта на Инициативу содействия безопасности Украины на 2022 финансовый год», — говорится в заявлении Пентагона. Отмечается, что производство ЗРК может продолжаться до 2024 года.

24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета. В США допустили поставку истребителей Украине. Тем временем в Европе уже констатировали истощение из-за поставок оружия Киеву. Страны Запада поддерживают Киев в рамках спецоперации РФ по защите республик Донбасса. В августе США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS.

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Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов на закупку зенитно-ракетных систем (ЗРК) NASAMS для предоставления их Украине. Об этом говорится на сайте Пентагона. «Raytheon заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 долларов США на закупку национальных передовых зенитно-ракетных систем [NASAMS]. <…> На момент присуждения контракта на Инициативу содействия безопасности Украины на 2022 финансовый год», — говорится в заявлении Пентагона. Отмечается, что производство ЗРК может продолжаться до 2024 года. 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета. В США допустили поставку истребителей Украине. Тем временем в Европе уже констатировали истощение из-за поставок оружия Киеву. Страны Запада поддерживают Киев в рамках спецоперации РФ по защите республик Донбасса. В августе США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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