Россиян предостерегли от сочетания алкоголя с вакциной от COVID

28 августа 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Терапевт не рекомендует сочетать назальную вакцину с алкоголем Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Алкоголь подавляет иммунитет, поэтому после вакцинации от COVID-19 рекомендуется воздерживаться от спиртного. В случае с назальной вакциной алкоголь не стоит употреблять как минимум в первые трое суток. Такой совет дал врач-терапевт Алексей Водовозов. «Если мы будем употреблять спиртное после назальной вакцинации, то у нас есть все шансы, что вакцина не сработает так, как задумали ее разработчики. С этим связан не запрет, а рекомендация не употреблять алкоголь хотя бы в первые трое суток после прививки. А еще лучше не пить неделю или даже две, пока идет формирование иммунитета к COVID-19», — рассказал специалист в беседе с радио Sputnik. При этом перед ревакцинацией назальным препаратом никакой особой подготовки проводить не нужно, уточнил он. В начале апреля Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину — спрей для носа, предназначенную против коронавируса COVID-19, сообщает «Ридус». Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Однако препарат не позволит пациенту стать переносчиком COVID-19, уточняет «Царьград».

Алкоголь подавляет иммунитет, поэтому после вакцинации от COVID-19 рекомендуется воздерживаться от спиртного. В случае с назальной вакциной алкоголь не стоит употреблять как минимум в первые трое суток. Такой совет дал врач-терапевт Алексей Водовозов. «Если мы будем употреблять спиртное после назальной вакцинации, то у нас есть все шансы, что вакцина не сработает так, как задумали ее разработчики. С этим связан не запрет, а рекомендация не употреблять алкоголь хотя бы в первые трое суток после прививки. А еще лучше не пить неделю или даже две, пока идет формирование иммунитета к COVID-19», — рассказал специалист в беседе с радио Sputnik. При этом перед ревакцинацией назальным препаратом никакой особой подготовки проводить не нужно, уточнил он. В начале апреля Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину — спрей для носа, предназначенную против коронавируса COVID-19, сообщает «Ридус». Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Однако препарат не позволит пациенту стать переносчиком COVID-19, уточняет «Царьград».