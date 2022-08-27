Суд снял препятствия передачи акций пермского завода государству

Магниевый завод в Соликамске — стратегическое предприятие, производящее редкоземельные металлы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство ФАС РФ о снятии запрета проводить регистрационные действия с именными акциями Соликамского магниевого завода, которые принадлежат трем физлицам — олигарху Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву и Тимуру Старостину. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Обеспечительные меры были наложены в рамках иска ФАС еще в 2019 году, которая требовала признать незаконными сделки по покупке бизнесменами этих ценных бумаг. В итоге исковые требования антимонопольного органа были удовлетворены частично», — передает издание.

Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» под контроль государства. Как установил арбитраж, приватизация стратегического предприятия в 1992—1996 годах прошла с нарушениями федерального законодательства — без разрешения правительства РФ.

По суду акции должны были быть зачислены на лицевой счет Росимущества. Как говорит знакомый с ситуацией источник издания «Коммерсант-Прикамье», агентство обратилось к регистратору с требованием исполнить решение о зачислении ценных бумаг, но сделать это не удалось, поскольку сохранялись обеспечительные меры, наложенные в рамках другого спора.

Также ранее сообщалось, что акции миноритариев (акционеров компании, размер пакета акций которых не позволяет напрямую участвовать в управлении) Соликамского магниевого завода могут тоже быть переданы государству. Источники среди акционеров говорят, что основа у таких претензий — предыдущее решение арбитражного суда.