NI: разведка США не знала планов России на Украину

28 августа 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Заявления США о провокациях на Украине были ничем не обоснованы, пишет The National Interest Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская разведка не знала о реальных планах России по спецоперации на Украине, поэтому искусственно раздувала угрозу ради информационной войны против РФ. Об этом пишет журнал The National Interest. «Предсказывались различные сценарии спецоперации, в том числе перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. Все они основывались не на подтвержденных данных, а на предположениях о вероятности. Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — пишет The National Interest. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государств подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.

Американская разведка не знала о реальных планах России по спецоперации на Украине, поэтому искусственно раздувала угрозу ради информационной войны против РФ. Об этом пишет журнал The National Interest. «Предсказывались различные сценарии спецоперации, в том числе перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. Все они основывались не на подтвержденных данных, а на предположениях о вероятности. Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — пишет The National Interest. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государств подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.