27 августа 2022

NI: разведка США не знала планов России на Украину

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, армия, украина, мариуполь, война, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Заявления США о провокациях на Украине были ничем не обоснованы, пишет The National Interest Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американская разведка не знала о реальных планах России по спецоперации на Украине, поэтому искусственно раздувала угрозу ради информационной войны против РФ. Об этом пишет журнал The National Interest.

«Предсказывались различные сценарии спецоперации, в том числе перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. Все они основывались не на подтвержденных данных, а на предположениях о вероятности. Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — пишет The National Interest.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государств подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.

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Американская разведка не знала о реальных планах России по спецоперации на Украине, поэтому искусственно раздувала угрозу ради информационной войны против РФ. Об этом пишет журнал The National Interest. «Предсказывались различные сценарии спецоперации, в том числе перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. Все они основывались не на подтвержденных данных, а на предположениях о вероятности. Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — пишет The National Interest. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государств подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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