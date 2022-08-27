NOS: украинок попросят вступать в ВСУ

28 августа 2022 в 08:43 Размер текста - 17 +

ВСУ готовят женщин к боевым действиям, пишет NOS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В октябре на Украине начнут призывать женщин к добровольной мобилизации. Об этом сообщает нидерландский портал NOS со ссылкой на двух женщин, которые проходят подготовку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «С 1 октября власти будут активно регистрировать женщин на военную службу. Это не обязательная военная служба: женщин просят идти добровольцами. Большинство из них изначально не будут использоваться для выполнения боевых функций. Например, женщина, которая в повседневной жизни работает бухгалтером, может занять аналогичную должность у мужчины, занимающего административную должность в вооруженных силах. Затем этого человека можно отправить на фронт. Но нельзя исключать, что Украина действительно использует женщин в качестве штурмовиков. Женщины присутствуют во всех званиях вооруженных сил, вплоть до спецподразделений коммандос», — пишет NOS. Ранее власти Украины начали рассматривать законопроект, обязывающий женщин вставать на воинский учет наравне с мужчинами. В Верховной Раде также предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет.

В октябре на Украине начнут призывать женщин к добровольной мобилизации. Об этом сообщает нидерландский портал NOS со ссылкой на двух женщин, которые проходят подготовку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «С 1 октября власти будут активно регистрировать женщин на военную службу. Это не обязательная военная служба: женщин просят идти добровольцами. Большинство из них изначально не будут использоваться для выполнения боевых функций. Например, женщина, которая в повседневной жизни работает бухгалтером, может занять аналогичную должность у мужчины, занимающего административную должность в вооруженных силах. Затем этого человека можно отправить на фронт. Но нельзя исключать, что Украина действительно использует женщин в качестве штурмовиков. Женщины присутствуют во всех званиях вооруженных сил, вплоть до спецподразделений коммандос», — пишет NOS. Ранее власти Украины начали рассматривать законопроект, обязывающий женщин вставать на воинский учет наравне с мужчинами. В Верховной Раде также предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет.