27 августа 2022

NOS: украинок попросят вступать в ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ готовят женщин к боевым действиям, пишет NOS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В октябре на Украине начнут призывать женщин к добровольной мобилизации. Об этом сообщает нидерландский портал NOS со ссылкой на двух женщин, которые проходят подготовку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С 1 октября власти будут активно регистрировать женщин на военную службу. Это не обязательная военная служба: женщин просят идти добровольцами. Большинство из них изначально не будут использоваться для выполнения боевых функций. Например, женщина, которая в повседневной жизни работает бухгалтером, может занять аналогичную должность у мужчины, занимающего административную должность в вооруженных силах. Затем этого человека можно отправить на фронт. Но нельзя исключать, что Украина действительно использует женщин в качестве штурмовиков. Женщины присутствуют во всех званиях вооруженных сил, вплоть до спецподразделений коммандос», — пишет NOS.

Ранее власти Украины начали рассматривать законопроект, обязывающий женщин вставать на воинский учет наравне с мужчинами. В Верховной Раде также предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет.

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В октябре на Украине начнут призывать женщин к добровольной мобилизации. Об этом сообщает нидерландский портал NOS со ссылкой на двух женщин, которые проходят подготовку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «С 1 октября власти будут активно регистрировать женщин на военную службу. Это не обязательная военная служба: женщин просят идти добровольцами. Большинство из них изначально не будут использоваться для выполнения боевых функций. Например, женщина, которая в повседневной жизни работает бухгалтером, может занять аналогичную должность у мужчины, занимающего административную должность в вооруженных силах. Затем этого человека можно отправить на фронт. Но нельзя исключать, что Украина действительно использует женщин в качестве штурмовиков. Женщины присутствуют во всех званиях вооруженных сил, вплоть до спецподразделений коммандос», — пишет NOS. Ранее власти Украины начали рассматривать законопроект, обязывающий женщин вставать на воинский учет наравне с мужчинами. В Верховной Раде также предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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