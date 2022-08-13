На Украине предложили призывать в армию пенсионеров

13 августа 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

В Верховной раде предложили увеличить призывной возраст до 70 лет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет. Такое предложение сделал первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин. На Украине предложили узаконить призыв пенсионеров в ВСУ, передает интернет-издание «Украина.ру». Ярослав Юрчишин считает, что необходимо поднять предельный возраст призыва до 70 лет. В материале издания отмечается, что принятие этой меры лишь узаконит призыв стариков в ряды украинской армии, так как ранее в СМИ появлялась информация об уничтоженных боевиках, которые были намного старше призывного возраста. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. На фоне серьезных боевых потерь украинские власти начали массовую мобилизацию. Так, во Львове повестки в военкомат выдают возле церквей. Также, по данным СМИ, ВСУ занимаются принудительным призывом мирного населения в армию. Киевские власти также хотят сделать женщин военнообязанными. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ специально посылают молодых солдат на убой.

На Украине предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет. Такое предложение сделал первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин. На Украине предложили узаконить призыв пенсионеров в ВСУ, передает интернет-издание «Украина.ру». Ярослав Юрчишин считает, что необходимо поднять предельный возраст призыва до 70 лет. В материале издания отмечается, что принятие этой меры лишь узаконит призыв стариков в ряды украинской армии, так как ранее в СМИ появлялась информация об уничтоженных боевиках, которые были намного старше призывного возраста. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. На фоне серьезных боевых потерь украинские власти начали массовую мобилизацию. Так, во Львове повестки в военкомат выдают возле церквей. Также, по данным СМИ, ВСУ занимаются принудительным призывом мирного населения в армию. Киевские власти также хотят сделать женщин военнообязанными. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ специально посылают молодых солдат на убой.