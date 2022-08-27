Экс-депутат Рады: США нашли замену Зеленскому

28 августа 2022 в 08:59 Размер текста - 17 +

США готовы заменить Владимира Зеленского на Валерия Залужного, считает Владимир Олейник Фото: Официальный сайт президента Украины Власти США нашли альтернативу президенту Украины Владимиру Зеленскому — это главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. «Залужный — это не оппозиция, это альтернатива. У него есть то, чего не хватает Зеленскому. Зеленский — профан, клоун, у него отсутствие знаний юридических, военных и так далее, он абсолютно не склонен к самообучению. Но эту часть компенсирует Залужный, который имеет высокий авторитет среди населения и армии. И американцы видят, что с Залужным лучше разговаривать с точки зрения понимания ситуация, неслучайно у него есть прямые контакты с высокопоставленными американскими военными. И американцы реально выводят его на мировую арену как лицо номер два. Залужного не останавливает ничего, кроме отсутствия команды от США», — сказал Олейник в беседе с радио Sputnik. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Залужный намерен стать президентом Украины после Зеленского. Украинский портал Telegraf в свою очередь сообщил, что Зеленский хочет отправить Залужного в отставку, так как опасается конкуренции.

Власти США нашли альтернативу президенту Украины Владимиру Зеленскому — это главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. «Залужный — это не оппозиция, это альтернатива. У него есть то, чего не хватает Зеленскому. Зеленский — профан, клоун, у него отсутствие знаний юридических, военных и так далее, он абсолютно не склонен к самообучению. Но эту часть компенсирует Залужный, который имеет высокий авторитет среди населения и армии. И американцы видят, что с Залужным лучше разговаривать с точки зрения понимания ситуация, неслучайно у него есть прямые контакты с высокопоставленными американскими военными. И американцы реально выводят его на мировую арену как лицо номер два. Залужного не останавливает ничего, кроме отсутствия команды от США», — сказал Олейник в беседе с радио Sputnik. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Залужный намерен стать президентом Украины после Зеленского. Украинский портал Telegraf в свою очередь сообщил, что Зеленский хочет отправить Залужного в отставку, так как опасается конкуренции.