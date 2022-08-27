Власти Запорожья разработали план эвакуации населения из-за АЭС

28 августа 2022 в 09:20 Размер текста - 17 +

Власти готовы к любому развитию событий на Запорожской АЭС, заявил Евгений Балицкий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за возможной катастрофы на Запорожской АЭС местные власти проработали план эвакуации населения. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. «В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», — сказал Балицкий в интервью РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что постоянные обстрелы ЗАЭС артиллерией ВСУ создают риск ядерной катастрофы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ответственность за нее будет лежать на Вашингтоне и Киеве, пишут «Дни.ру». Россия передала в ООН доказательства того, что именно Украина обстреливает атомную электростанцию.

Из-за возможной катастрофы на Запорожской АЭС местные власти проработали план эвакуации населения. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. «В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», — сказал Балицкий в интервью РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что постоянные обстрелы ЗАЭС артиллерией ВСУ создают риск ядерной катастрофы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ответственность за нее будет лежать на Вашингтоне и Киеве, пишут «Дни.ру». Россия передала в ООН доказательства того, что именно Украина обстреливает атомную электростанцию.