РФ передала в ООН доказательства обстрела Запорожской АЭС Киевом

28 августа 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Россия распространила в Совбезе ООН письмо с доказательствами обстрела ЗАЭС Украиной Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия распространила в Совете безопасности ООН свидетельства обстрела 25 августа Киевом Запорожской АЭС. Об этом сообщило постпредство РФ при организации. «Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, содержащее свидетельства о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС», — говорится в публикации постпредства в Twitter (заблокирован на территории РФ). Уточняется, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы. Ранее Россия отправила в Совбез ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. Также были распространены снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ предупреждали о готовящейся Киевом провокации на объекте. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на ЗАЭС в Энергодаре.

Россия распространила в Совете безопасности ООН свидетельства обстрела 25 августа Киевом Запорожской АЭС. Об этом сообщило постпредство РФ при организации. «Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, содержащее свидетельства о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС», — говорится в публикации постпредства в Twitter (заблокирован на территории РФ). Уточняется, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы. Ранее Россия отправила в Совбез ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. Также были распространены снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ предупреждали о готовящейся Киевом провокации на объекте. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на ЗАЭС в Энергодаре.