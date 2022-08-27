27 августа 2022

РФ передала в ООН доказательства обстрела Запорожской АЭС Киевом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Россия распространила в Совбезе ООН письмо с доказательствами обстрела ЗАЭС Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия распространила в Совете безопасности ООН свидетельства обстрела 25 августа Киевом Запорожской АЭС. Об этом сообщило постпредство РФ при организации.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, содержащее свидетельства о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС», — говорится в публикации постпредства в Twitter (заблокирован на территории РФ). Уточняется, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы.

Ранее Россия отправила в Совбез ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. Также были распространены снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ предупреждали о готовящейся Киевом провокации на объекте. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на ЗАЭС в Энергодаре.

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Россия распространила в Совете безопасности ООН свидетельства обстрела 25 августа Киевом Запорожской АЭС. Об этом сообщило постпредство РФ при организации. «Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, содержащее свидетельства о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС», — говорится в публикации постпредства в Twitter (заблокирован на территории РФ). Уточняется, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы. Ранее Россия отправила в Совбез ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. Также были распространены снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ предупреждали о готовящейся Киевом провокации на объекте. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу инспекторов для визита на ЗАЭС в Энергодаре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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