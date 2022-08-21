The Guardian: британцы будут греться зимой в библиотеках и музеях

21 августа 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Библиотеки и музеи станут спасительными убежищами для британцев этой зимой от холода Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Британцы, которые не смогут позволить себе оплачивать счета за электроэнергию этой зимой, будут греться зимой в городских библиотеках и музеях. Об этом сообщает The Guardian. «Здания станут частью сети убежищ по всей стране, которая обеспечит теплое укрытие, чтобы помочь снизить избыточную смертность от холода данной зимой, связанную с морозными условиями», — пишет газета. Политический менеджер Ассоциации музеев Алистер Браун также рассказал, что люди начинают понимать масштабы кризиса, и в музее не хотят сокращать рабочие часы для посещения. В целом, музеи и другие здания станут частью национальной сети теплых центров, созданных местными советами, общественными группами и благотворительными организациями. Помимо проблем с холодом, из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться. Предприятия по всей Великобритании готовятся к беспрецедентным затратам на электроэнергию этой зимой. Также мэр Лондона Садик Хан сказал, что многие жители города не смогут позволить себе ни еду, ни отопление предстоящей зимой. Великобритания переживает острый кризис после того, как страны Запада ввели санкции против России и отказались от российских энергоносителей. Рекордное подорожание электроэнергии привело к тому, что британцы теперь думают о том, как пережить предстоящую зиму.

Британцы, которые не смогут позволить себе оплачивать счета за электроэнергию этой зимой, будут греться зимой в городских библиотеках и музеях. Об этом сообщает The Guardian. «Здания станут частью сети убежищ по всей стране, которая обеспечит теплое укрытие, чтобы помочь снизить избыточную смертность от холода данной зимой, связанную с морозными условиями», — пишет газета. Политический менеджер Ассоциации музеев Алистер Браун также рассказал, что люди начинают понимать масштабы кризиса, и в музее не хотят сокращать рабочие часы для посещения. В целом, музеи и другие здания станут частью национальной сети теплых центров, созданных местными советами, общественными группами и благотворительными организациями. Помимо проблем с холодом, из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться. Предприятия по всей Великобритании готовятся к беспрецедентным затратам на электроэнергию этой зимой. Также мэр Лондона Садик Хан сказал, что многие жители города не смогут позволить себе ни еду, ни отопление предстоящей зимой. Великобритания переживает острый кризис после того, как страны Запада ввели санкции против России и отказались от российских энергоносителей. Рекордное подорожание электроэнергии привело к тому, что британцы теперь думают о том, как пережить предстоящую зиму.