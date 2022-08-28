Психолог Шантур раскрыла хитрости, которые помогут не переедать

29 августа 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Необходимо осознавать, что выбор пищи напрямую отражается на весе, сказала Татьяна Шантур. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы сбросить лишний вес, нужно превратить похудение в игру и избавиться от вредных продуктов дома. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Татьяна Шантур. «Про „меньше жрать и больше двигаться“ знают все. Печаль в том, что помогают они только тем, кто обладает хоть какой-то силой воли и способностью дисциплинировать себя. Сила воли — ресурс не бесконечный, стрессу подвержены даже самые дисциплинированные. Поэтому следует убрать из дома „мусорную“ еду, заменив ее полезным рационом; создать условия, когда выбирать приходится между морковкой и сельдереем, а не между пирожным и мороженым. Следует сделать из похудения увлекательную игру, а не мучительное движение к финишу изнывающего существа», — сказала Татьяна Шантур. Когда появляется желание поесть, нужно сначала выпить воды. По словам Шантур, жидкость имеет очень большое значение. «Если нет противопоказаний к употреблению большого количества воды, лучше пить, чем есть. В этом есть психологическая хитрость: нужно сделать зазор, разрыв между стимулом и действием. В данном случае между желанием поесть и самим фактом употребления пищи. И вот уже вместо пяти раз в день мы едим четыре, а то и меньше. Главное — не съесть половину холодильника после», — отметила психолог. Она подчеркнула, что важно анализировать свои действия. «Если понимать, что делаешь и к чему это приведет, желание лопать все без разбора заметно снижается вместе с цифрами на весах», — заключила специалист. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщил, что людям, желающим сбросить лишние килограммы, нужно употреблять гречку. Он отметил, что если есть ее в обед, то существенно снижаются шансы на углеводный «зажор» вечером. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы сбросить лишний вес, нужно превратить похудение в игру и избавиться от вредных продуктов дома. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Татьяна Шантур. «Про „меньше жрать и больше двигаться“ знают все. Печаль в том, что помогают они только тем, кто обладает хоть какой-то силой воли и способностью дисциплинировать себя. Сила воли — ресурс не бесконечный, стрессу подвержены даже самые дисциплинированные. Поэтому следует убрать из дома „мусорную“ еду, заменив ее полезным рационом; создать условия, когда выбирать приходится между морковкой и сельдереем, а не между пирожным и мороженым. Следует сделать из похудения увлекательную игру, а не мучительное движение к финишу изнывающего существа», — сказала Татьяна Шантур. Когда появляется желание поесть, нужно сначала выпить воды. По словам Шантур, жидкость имеет очень большое значение. «Если нет противопоказаний к употреблению большого количества воды, лучше пить, чем есть. В этом есть психологическая хитрость: нужно сделать зазор, разрыв между стимулом и действием. В данном случае между желанием поесть и самим фактом употребления пищи. И вот уже вместо пяти раз в день мы едим четыре, а то и меньше. Главное — не съесть половину холодильника после», — отметила психолог. Она подчеркнула, что важно анализировать свои действия. «Если понимать, что делаешь и к чему это приведет, желание лопать все без разбора заметно снижается вместе с цифрами на весах», — заключила специалист. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщил, что людям, желающим сбросить лишние килограммы, нужно употреблять гречку. Он отметил, что если есть ее в обед, то существенно снижаются шансы на углеводный «зажор» вечером.