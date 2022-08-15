В ЛНР освобожденный город восстановят с помощью пермской техники

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Работы Водного союза по ул. Комиссаров, 39. , экскаватор, ремонтные работы, работники в спецовках, строительная машина, трактор, улица комиссаров39
Пермская строительная техника прибыла в Северодонецк для восстановления коммунальной инфраструктуры Фото:

В Северодонецк (Луганская народная республика) прибыла коммунальная техника из Пермского края. Она будет использоваться для восстановления и поддержания инфраструктуры города, освобожденного от украинских националистов. Об этом в своем telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

«Среди представленной техники есть тракторы с навесным оборудованием, экскаватор-погрузчик, сварочные агрегаты, машины с кранами-манипуляторами и каналопромывочная машина. Специализированное оборудование даст возможность более эффективно проводить работы, которые ведутся уже сейчас», — написал Моргунов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Северодонецк из Пермского края прибыла группа врачей. 15 человек оказывают жителям города узкоспециализированную помощь.

Вынужденная спецоперация РФ на территории ДНР и ЛНР проходит с 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

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В Северодонецк (Луганская народная республика) прибыла коммунальная техника из Пермского края. Она будет использоваться для восстановления и поддержания инфраструктуры города, освобожденного от украинских националистов. Об этом в своем telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов. «Среди представленной техники есть тракторы с навесным оборудованием, экскаватор-погрузчик, сварочные агрегаты, машины с кранами-манипуляторами и каналопромывочная машина. Специализированное оборудование даст возможность более эффективно проводить работы, которые ведутся уже сейчас», — написал Моргунов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Северодонецк из Пермского края прибыла группа врачей. 15 человек оказывают жителям города узкоспециализированную помощь. Вынужденная спецоперация РФ на территории ДНР и ЛНР проходит с 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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