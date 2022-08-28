FT: страны Евросоюза приостановят соглашение о визах с Москвой

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Россиянам станет сложнее оформлять визы в шенгенскую зону Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

Россиянам станет сложнее оформлять визы в шенгенскую зону — страны Евросоюза хотят приостановить действие упрощенного визового режима с РФ. Статью об этом выпустило издание Financial Times.

«Министры иностранных дел ЕС намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой, чтобы ограничить количество разрешений на поездки. Страны, включая Чехию и Польшу, прекратили выдачу виз российским туристам вскоре после начала спецоперации РФ на Украине», — говорится в материале.

Некоторые государства ЕС приостановили выдачу россиянам документов для въезда, это стало продолжением санкций против РФ из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Однако Франция и Германия пошли против такого решения.

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Россиянам станет сложнее оформлять визы в шенгенскую зону — страны Евросоюза хотят приостановить действие упрощенного визового режима с РФ. Статью об этом выпустило издание Financial Times. «Министры иностранных дел ЕС намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой, чтобы ограничить количество разрешений на поездки. Страны, включая Чехию и Польшу, прекратили выдачу виз российским туристам вскоре после начала спецоперации РФ на Украине», — говорится в материале. Некоторые государства ЕС приостановили выдачу россиянам документов для въезда, это стало продолжением санкций против РФ из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Однако Франция и Германия пошли против такого решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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