Жители ЯНАО в соцсети поспорили из-за шума на стройке

Жители Лабытнанги поспорили в соцсети из-за шума от строительных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Лабытнанги (ЯНАО) пожаловался на шум от строительных работ в выходные дни, но комментаторы его не поддержали. Анонимный пост опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация, прекращайте шумную стройку на выходных. Заниматься шумными строительными работами в выходные дни и в государственные праздники запрещено, если они не касаются обеспечения безопасности жителей», — написал анонимный пользователь в соцсети, ссылаясь на «Закон о тишине».

Большинство пользователей в комментариях встало на сторону строителей. «Что вы, выспаться не можете? Мне вот параллельно, что там где грохочет за окном», — написала пользователь Lia Li. «Северное лето короткое, и логистика [сложная]», — объяснил Андрей Лаптандер. «Что скажет администрация?» — спросил Владимир Степанов.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги строительная компания не успела сдать в эксплуатацию жилые дома вовремя. Власти города пока не готовы назвать точную дату заселения новостроек.