27 августа 2022
26 августа 2022

Жители ЯНАО в соцсети поспорили из-за шума на стройке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт автодорожного моста между Екатеринбургом и Первоуральском, строители, дорожные работы, разнорабочие, отбойный молоток
Жители Лабытнанги поспорили в соцсети из-за шума от строительных работ Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) пожаловался на шум от строительных работ в выходные дни, но комментаторы его не поддержали. Анонимный пост опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация, прекращайте шумную стройку на выходных. Заниматься шумными строительными работами в выходные дни и в государственные праздники запрещено, если они не касаются обеспечения безопасности жителей», — написал анонимный пользователь в соцсети, ссылаясь на «Закон о тишине».

Большинство пользователей в комментариях встало на сторону строителей. «Что вы, выспаться не можете? Мне вот параллельно, что там где грохочет за окном», — написала пользователь Lia Li. «Северное лето короткое, и логистика [сложная]», — объяснил Андрей Лаптандер. «Что скажет администрация?» — спросил Владимир Степанов.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги строительная компания не успела сдать в эксплуатацию жилые дома вовремя. Власти города пока не готовы назвать точную дату заселения новостроек.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Житель Лабытнанги (ЯНАО) пожаловался на шум от строительных работ в выходные дни, но комментаторы его не поддержали. Анонимный пост опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемая администрация, прекращайте шумную стройку на выходных. Заниматься шумными строительными работами в выходные дни и в государственные праздники запрещено, если они не касаются обеспечения безопасности жителей», — написал анонимный пользователь в соцсети, ссылаясь на «Закон о тишине». Большинство пользователей в комментариях встало на сторону строителей. «Что вы, выспаться не можете? Мне вот параллельно, что там где грохочет за окном», — написала пользователь Lia Li. «Северное лето короткое, и логистика [сложная]», — объяснил Андрей Лаптандер. «Что скажет администрация?» — спросил Владимир Степанов. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги строительная компания не успела сдать в эксплуатацию жилые дома вовремя. Власти города пока не готовы назвать точную дату заселения новостроек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...